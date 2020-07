EU-Match um Corona-Hilfspakete

Heute treffen sich die EU-Regierungschefs in Brüssel und ringen um ihren Kurs.

Brüssel. Heute wollen sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs – unter strikten Sicherheitsvorkehrungen mit Masken und Abstand – erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder in Brüssel physisch treffen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als das künftige EU-Budget in Höhe von 1.074 Milliarden Euro (so der Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel) und den schulden­finanzierten Coronavirus-Aufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Während Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hinter diesen Paketen stehen, knüpft Kanzler Sebastian Kurz Bedingungen an seine Zustimmung.

Gemeinsam mit Schwedens sozialdemokratischem Premier Stefan Löfven und dem liberalen Premier der Niederlande Mark Rutte hat Kurz den „Klub der Sparsamen“ gebildet.

Diese wollen, dass die Hilfsgelder für die von der Coronavirus-Pandemie bislang am stärksten betroffenen Länder wie Italien und Spanien an „Reformauflagen“ wie Bürokratieabbau oder den Kampf gegen Steuerhinterziehung gekoppelt werden.

Karas will Hilfspakete, EU-Initiative der Österreicher

Allianz. VP-EU-Mandatar Othmar Karas hat gemeinsam mit SPÖ, Neos und Grünen dafür gestern eine Einigung des Wiederaufbau-Plans unterstützt. Die EU will die Hilfsgelder zu zwei Dritteln als Zuschüsse und zu einem Drittel als Kredite auszahlen. Kurz wollte weniger Zuschüsse.