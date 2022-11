Ex-Ministerin Karin Kneissl zieht zum dritten Mal um

Beirut. Keine Ruhe: 2020 gab Putin-Freundin Kneissl ihren Bauernhof in Niederösterreich auf, zog zuerst nach Frankreich: „In Österreich kann ich nicht mehr arbeiten“, sagte sie. 2022 flog die Ex-FPÖ-Außenministerin mit ihren Tieren in den Libanon. Kneissl kennt die Region bestens, einen Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in der jordanischen Hauptstadt Amman, wo ihr Vater als Pilot von Könis Hussein I. tätig war. Jetzt ließ sie ihre Freunde via Twitter wissen: „Glück­licherweise habe ich ein Haus gefunden, wo ich und meine Tiere die nächsten Jahre leben kann.“

On the move, for the third time within this year. Luckily found a house to rent for the coming years in Northern Lebanon for the animals and myself. Longing for a fridge. Yalla???????????????????? bye Mount Lebanon where we found our first place to rest after landing pic.twitter.com/130lFyIv4D