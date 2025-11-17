Alles zu oe24VIP
Bangladesch

Ex-Regierungschefin zum Tode verurteilt

17.11.25, 10:13
Politikerin lebt in Indien im Exil  

Sheikh Hasina

Regierungschefin Sheikh Hasina ist zurückgetreten. 

Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden.

Sheikh Hasina
Gewaltsamen Vorgehen gegen Massenproteste 

Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-Jährige am Montag wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste im vergangenen Jahr schuldig. Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war nach den Protesten nach Indien geflohen und lebt seitdem dort im Exil.

