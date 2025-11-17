Ex-Regierungschefin zum Tode verurteilt

Politikerin lebt in Indien im Exil
Regierungschefin Sheikh Hasina ist zurückgetreten.
Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden.
Gewaltsamen Vorgehen gegen Massenproteste
Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-Jährige am Montag wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste im vergangenen Jahr schuldig. Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war nach den Protesten nach Indien geflohen und lebt seitdem dort im Exil.