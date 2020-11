In seinen kürzlich veröffentlichen Memoiren schildert Barack Obama seine Zeit als erster schwarzer US-Präsident im Weißen Haus. Dabei wird es nicht nur politisch, sondern auch sehr persönlich. oe24 hat exklusive Einblicke für Sie.

Es ist das dritte Buch des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, das ab dem 18. November in allen Buchhandlungen erhältlich ist. Oe24 hat "Ein verheißenes Land" vorab gelesen und gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in die Memoiren von Barack Obama.

"Ich habe die vergangenen Jahre damit verbracht, eine ehrliche Bilanz meines Wahlkampfes und meiner Zeit im Weißen Haus zu ziehen“, schreibt der ehemalige US-Präsident in seinem Vorwort. Auf knappen 800 Seiten spricht Obama über sein Leben als Präsident der Vereinigten Staaten, reflektiert über seine Karriere und über seine Vergangenheit.

„Ein verheißenes Land“

Große Enthüllungen und brisante Details aus dem Weißen Haus gibt es nicht. Vielmehr ist es die persönliche Geschichte eines Mannes, der einmal ganz oben war und nichts an seiner Bescheidenheit eingebüßt hat.

Appell an die Jugend

„Zuallererst hoffte ich, eine ehrliche Darstellung meiner Zeit im Amt zu liefern – nicht nur ein historisches Protokoll der Schlüsselereignisse während meiner Amtszeit und der wichtigsten Personen, mit denen ich zu tun hatte.“ (…) Wo es möglich war, wollte ich den Lesern einen Eindruck davon vermitteln, wie es sich anfühlt, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Ich wollte den Vorhang ein Stück zur Seite schieben und die Leute daran erinnern, dass alle Macht und allem Pomp zum Trotz die Präsidentschaft auch nur ein Job ist.

Der Appell geht wie immer an die Jugend. Obama will immer noch ein Vorbild sein: „Ich wollte den Menschen etwas persönlichere Geschichte erzählen, die vor allem junge Menschen inspirieren soll, einen Sinn in ihrem Leben zu finden.“ Dieses Buch richtet sich vor allem an die jungen Leute – als eine Einladung, die Welt noch einmal zu erneuern und dadurch harte Arbeit, Entschlossenheit und eine große Portion Fantasie ein Amerika zustande zu bringen, das endlich allem entspricht, was wir als Bestes in uns tragen.

Intim & introspektiv

Abseits von der Politik gibt Barack Obama noch einmal mehr viel Persönliches preis. Vor dem geistigen Auge erscheint ein Bild des ehemaligen US-Präsidenten mit ganz neuen Facetten. Einer, der besonders intellektuell wirken wollte und deshalb Karl Marx las - um die Frauen zu beeindrucken. Einer, der heimlich im Weißen Haus rauchte – bis zu zehn Zigaretten am Tag. Mit dem Rauchen aufhören ließ ihn erst seine Tochter Malia, die sich über seinen schlechten Raucheratem beschwerte. Seine Familie schien dem ehemaligen US-Präsidenten immer das wichtigste. Ihnen widmete er auch dieses knappe 800 Seiten starke Buch: „Für Michelle – meine Liebe und Partnerin fürs Leben und für Malia und Shasa – deren Strahlen alles heller macht.

Der Meilenstein

Der 15. Dezember 2008 ist nicht nur Barack Obama im Gedächtnis geblieben. Die Monate zuvor und dann endlich, diese große Verkündigung, schildert Obama zeitnah und spannend. Durch die Frage seiner kleinen Tochter Malia: „Daddy, hast du gewonnen?“, erschließt sich das Offensichtliche: Barack Obama ist der vierundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten. Ein historischer Tag für Amerika, mehr als jeder andere: „Vor allem meine Schwiegermutter gab sich keinerlei Mühe, entspannt zu wirken; inmitten des Trubels saß sie auf der Couch und starrte mit ungläubigem Gesichtsausdruck auf den Fernseher. Ich versuchte mir vorzustellen, was sie wohl dachte. Sie war zu einer Zeit, in der es in Chicago noch immer viele Viertel gab, die Schwarze nicht gefahrlos betreten konnten, aufgewachsen. Es war eine Zeit gewesen, in der Bürotätigkeiten für die meisten Schwarzen unerreichbar waren (…) Eine Zeit, in der der bloße Gedanke an einen Schwarzen US-Präsidenten genauso abwegig erscheinen wäre, wie die Vorstellung von einem Schwein, das fliegt.“

Die Erinnerungen Barack Obamas an diesen Abend sind verschwommen. Sie vermischen sich mit Fernsehaufnahmen, Reden und Zeitungsberichten. Obamas Lieblingserinnerung ist auf einem Foto festgehalten, das er Jahre später als Geschenk bekommen hat. Es wurde in Chicago aufgenommen als Obama dort seine Rede hielt: "Es zeigt eine kleine Ansammlung von Menschen auf der Treppe, deren Gesichter in der Dunkelheit kaum zu erkennen sind (…) Man hat mir gesagt, sie hätten Radio gehört und still darüber nachgedacht, wer wir als ein Volk sind – und über den Bogen dieser Sache, die wir Demokratie nennen.

Bewundernde Worte über Joe Biden

Über seinen damaligen Vizepräsidenten und den kürzlich gewählten US-Präsidenten, Joe Biden, lässt Barack Obama in seinen Memoiren nur Gutes verlauten. Er beschreibt den 19 Jahre älteren Beiden mit den Worten „bescheiden, ehrlich und äußerst loyal.“ Vor allem aber war Joe ein Mensch mit Herz.“ Obama schreibt, Biden habe ihn immer unterstützt und seine Arbeit durch einen besonderen Blick auf das Weiße Haus bereichert. „Ich konnte Joe immer vertrauen, besonders dann wenn es schwierig wurde. Er hat mich niemals enttäuscht.“ Bei der Entscheidung, Biden zu seinem Vize zu machen, habe Obama einfach auf sein Bauchgefühl vertraut. Joe Biden habe nach der Entscheidung zu ihm gesagt: Wenn Sie sich für mich entscheiden, möchte ich Ihnen meine bestmögliche Einschätzung und meinen ehrlichen Rat ganz offen mitteilen können. Sie werden der Präsident sein, und ich werde Ihre Entscheidung, wie immer sie aussieht, mittragen. Aber ich will bei jeder wichtigen Entscheidung derjenige sein, den Sie als Letztes konsultieren.“ Das sicherte ihm Obama zu.

Hoffnungsvolle Zukunftsvision

Amerika ist noch lange kein verheißungsvolles Land. Das mangelnde Gesundheitssystem, die fehlenden Waffengesetze, die große Kluft zwischen Republikanern und Demokraten… Die unterschiedlichen Lebenseinstellungen, der tiefe Graben zwischen Arm und Reich, zwischen Schwarzen und Weißen. Die Ungerechtigkeiten und die Kriege, nein, verheißungsvoll sieht anders aus. Aber Obamas Buch ist ein Appell, ein Appell, die Hoffnung nicht aufzugeben und an dieses Amerika als Land der Sehnsüchte und Träume zu glauben und es zu einem besseren Ort zu machen:

"Mit Gewissheit kann ich jedoch sagen, dass ich noch nicht bereit bin, die Möglichkeit von Amerika aufzugeben – nicht nur um künftige Generationen von Amerikanern willen, sondern um der gesamten Menschheit willen. Denn ich bin überzeugt, dass die Pandemie, die wir derzeit durchleben, einerseits eine Manifestation und andererseits lediglich eine Unterbrechung des unaufhaltsamen Marschs in Richtung einer vernetzten Welt ist, in der Menschen und Gesellschaften zwangsläufig kollidieren. In dieser Welt werden wir lernen zusammenzuleben, miteinander zu kooperieren un die Würde des jeweils anderen anzuerkennen, weil wir sonst untergehen.