Experten warnen: Iran hat bald die Atombombe

In diesen Tagen blickt die ganze Welt in den Nahen Osten. Nach Israels Gegenschlag ist es plötzlich ruhig geworden, diese könnte jedoch trügerisch sein. Die Mullahs könnten bald auch noch die Atombombe haben.

Es wäre der absolute Albtraum für Israel und die ganze Welt. Der Iran könnte bald atomare Waffen herstellen. Gegenüber der "BILD"-Zeitung sagt Ulrich Schlie, der Direktor des „Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies“: „Der Iran steht unmittelbar vor der Fähigkeit, atomare Waffen herstellen zu können“. Im Interview meint der Experte weiter: „Wir sprechen hier vom Zeitraum von Wochen".

Dafür spricht unter anderem auch, dass der Iran in den letzten Wochen sich getraut hat, Israel mit einem Großangriff zu beschießen. Laut dem Experten habe der Iran damit gerechnet, dass es nach einem möglichen Gegenangriff von Israel „alle Optionen und Fähigkeiten habe“ um wieder zuzuschlagen. Für die regierenden Mullahs ist der Einsatz einer Atomwaffe eine langfristige Option. Israel könnte zwar die Produktionsstätten angreifen, jedoch dieser Angriff würde laut dem dem Raketenfachmann Fabian Hinz „das Atomprogramm zurückwerfen, aber nicht stoppen“.

Doch was bedeutet das genau, ist der Iran tatsächlich kurz davor Atombomben einzusetzen - der Sicherheitsexperte Professor Joachim Krause sagt gegenüber der "BILD"-Zeitung; „Ich höre seit fünf oder sechs Jahren, die Mullahs seien sechs Wochen bis sechs Monate von der Bombe entfernt. Es kann daher wohl sein, dass sie schon Bomben haben, aber sie dürften noch nicht in der Lage sein, diese zu miniaturisieren, damit sie in Raketen reinpassen".