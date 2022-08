Fährt hier ein Formel-1-Wagen auf der Autobahn?

Tschechien. Überraschender Nebenfahrer auf der Autobahn: Autofahrer auf der tschechischen Autobahn D4 zwischen Příbram und Dobříš staunten, als ein ein rot lackiertes Rennauto – ganz im Formel-1-Look – plötzlich neben ihnen auftauachte.

Derzeit machen Videos der irren Spritztour im Netz die Runde. Ein unbekannter Fahrer hat offenbar Spaß daran, seinen Privat-Rennwagen auszufahren. Bei dem Wagen soll es sich um ein altes GP2-Rennauto (heute Formel 2) aus den Jahren 2008 bis 2010 handeln. Die Farbe, Nummer, Logos und Sponsoren-Aufkleber sollen wohl den Eindruck erwecken, dass ein Ferrari von Ex-Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen (Nummer 7) unterwegs ist.

Someone took an old GP2 car on a highway joyride in the Czech Republic.



Police have not been able to identify the driver and are looking for him.



