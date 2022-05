× Fall Maddie: Ermittler finden neuen Beweis

Die Ermittler sollen im VW-Bus von Christian B. Faser von Maddies Pyjama gefunden haben.

15 Jahre nach dem Verschwinden ihrer kleinen Tochter Madeleine McCann könnte es nun endlich den entscheidenden Durchbruch geben. Wie die britische „Sun“ berichtet, haben die Ermittler Beweise im VW-Bus des Hauptverdächtigen Christian B gefunden. Dabei soll es sich um Fasern von Maddies rosa Pyjama handeln.

„Wir haben neue Beweise gefunden“, bestätigt Staatsanwalt Hans-Christian Wolters in einem Interview mit einem portugiesischen TV-Sender. „Aufgrund unserer Beweise sind wir sicher, dass er der Mörder von Madeleine McCann ist. Wir sind sicher, dass er Madeleine getötet hat.“

Ermittler gehen davon aus, dass der Deutsche Christian B. Maddie entführte und umbrachte. Derzeit sitzt der Verdächtige in einem Gefängnis in Deutschland eine mehrjährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz ab.

Das spurlose Verschwinden von Maddie ist nicht der einzige Fall, in dem gegen Christian B. noch ermittelt wird. Dabei gehe es um zwei Missbrauchsfälle und drei Vergewaltigungsvorwürfe, zu denen auch ein Fall aus Irland zähle. Diese Ermittlungen sollen Wolters zufolge schon bald abgeschlossen sein. Voraussichtlich noch im Mai wollen die Strafverfolger dazu informieren.