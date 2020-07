Fall Maddie: Lebte Christian B. über dem Keller?

Wurde nun der entscheidende Beweis im Fall Maddie McCann gefunden?

Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen kleinen Maddie McCann ist die Polizeiaktion in einem Kleingarten am Stadtrand von Hannover in Deutschland beendet worden. Wie die deutsche "BILD" berichtet, stießen die Ermittler auf einen Keller.

Verdächtiger mit VW gesehen

In der Parzelle soll auch Christian B. gesehen worden sein. „Er hatte zwei Hunde dabei und einen Transporter VW LT“, erinnert sich ein Nachbar gegenüber der BILD. „Der Mann wirkte eigentlich recht ordentlich. Offenbar wollte er die Laube isolieren, dort auch wohnen.

Die letzte gemeldete Adresse des 43-Jährigen befindet sich nur 5 Kilometer entfernt in Hannover.

Auch Bagger im Einsatz

Zwei Tage lang hatten Polizisten auf dem Grundstück das Erdreich mit Spaten und Harken durchkämmt. Auch ein kleiner Bagger, eine Mini-Raupe und eine Drohne kamen zum Einsatz. Am Abend sagte ein Polizist an Ort und Stelle, die Aktion sei beendet. Daraufhin wurden auch die Sichtschutzwände zur Straße abgebaut.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte zu Beginn des Einsatzes lediglich bestätigt, dass die Grabungen im Zusammenhang mit den Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen stehen. Der Mann soll die dreijährige Britin 2007 aus einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarve entführt haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind tot ist. Nach Maddies Verschwinden lebte der Verdächtige in Hannover - Medienberichten zufolge wohnte er in einem Kleinbus und arbeitete in einer Werkstatt nicht weit von dem jetzt durchsuchten Kleingarten entfernt.