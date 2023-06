Fall Maddie: So soll Christian B. jetzt überführt werden

Die Ermittler fanden ein wichtiges Beweisstück – nun werden Bodenproben verglichen.

16 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Madeleine McCann könnte der Fall nun endlich gelöst werden. Bei der neuerlichen Suchaktion in Portugal wurden Gegenstände sichergestellt. "Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit.

Wie der britische „Mirror“ berichtet. sammelten die Ermittler am Arade-Stausee auch jede Menge Bodenproben. Die Suchteams gruben zwei Meter tiefe Löcher in den Grund, um die Erde mit den Proben aus dem Van des Verdächtigen Christian B. zu vergleichen. Die Polizei will damit beweisen, dass sich der Deutsche an den Tagen nach Maddies Verschwinden am See aufgehalten hatte. Das Ergebnis könnte nun das entscheidende Puzzle-Stück sein, um den 46-Jährigen zu überführen.

Wie britische Meiden zudem berichten, fanden die Ermittler auch eine Reihe von weiteren Gegenständen. In den nächsten Wochen sollen nun noch mindestens zwei weitere Gebiete in Portugal nach neuen Hinweisen im Fall Maddie durchsucht.