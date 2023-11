Die Familie von Tal Shoham wurde von der Terrorgruppe Hamas freigelassen – er selbst noch nicht.

Tel Aviv/Gaza. Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "ynet" Sonntag früh unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, legte die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vor, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch US-amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es.

Am Vorabend war eine zweite Gruppe von 17 Geiseln freigekommen. Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Familie von österreichischer Hamas-Geisel frei

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich am Sonntag auf X (ehemals Twitter) froh darüber, dass auch die Familie Tal Shohams - Frau und Kinder - wieder in Freiheit und Sicherheit ist. Nehammer hatte bei seinem Solidaritätsbesuch in Israel im Oktober den Vater des israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürgers getroffen. "Unsere Gedanken sind weiterhin bei Tal Shoham, der immer noch von der Hamas als Geisel gehalten wird. Die Forderung bleibt aufrecht: Alle Geiseln müssen von der Hamas freigelassen werden", so der Kanzler.

Ich bin froh, dass Tal Shohams Familie wieder in Freiheit und Sicherheit ist. Unsere Gedanken sind weiterhin bei Tal Shoham, der immer noch von der Hamas als Geisel gehalten wird. Die Forderung bleibt aufrecht: Alle Geiseln müssen von der Hamas freigelassen werden. #bringthemhome https://t.co/GMwhacbE4p — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 26, 2023

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte am frühen Sonntagmorgen mitgeteilt, man habe eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die am Sonntag freikommen sollen. Um wie viele Geiseln es sich handelte, war jedoch nicht gesagt worden. Nach Informationen von "ynet" sollen dieses Mal Familienmitglieder nicht getrennt werden, wie es bei der zweiten Gruppe der Fall gewesen sei. Nachdem am Freitag eine erste Gruppe freigekommen war, befinden sich jetzt noch rund 200 Geiseln in den Händen der Hamas.