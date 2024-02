Faschings-Tragödie: Vierfache Mutter (43) tödlich verunglückt

Eine 43-jährige Frau ist in Sonneberg im deutschen Bundesland Thüringen auf dem Heimweg von einer Faschingsfeier tödlich verunglückt.

Die vierfache Mutter habe nach Hause gehen wollen, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einen Fluss gestürzt sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Erst nach umfangreicher Suche, bei der sich auch Polizisten aus Bayern und eine Hundesuchstaffel beteiligt hatten, wurde der leblose Körper der Frau am Sonntagmorgen im Flusslauf entdeckt.

Die Polizei vermutet, dass die Frau von einem Schotterweg einer relativ engen Straße aus in den Fluss stürzte. Wegen einer gemauerten Fassung und der Fließgeschwindigkeit sei es schwierig, aus dem Fluss herauszukommen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien über das Unglück berichtet.