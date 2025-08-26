Fast zeitgleich: Gleich zwei Erdbeben erschüttern Italien

Die Erde bebte in den frühen Morgenstunden auf Sizilien und im Latium.

Am Dienstagmorgen um 06.07 Uhr hat ein starkes Erdbeben der Stärke 4,7 die Region vor der Küste von Trapani auf Sizilien erschüttert. Das Epizentrum lag im südlichen Tyrrhenischen Meer, etwa 80 Kilometer vor der Küste, in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Rom meldete.

Beben auch im Latium

Trotz der starken Magnitude wurden keine Schäden an Personen oder Gebäuden gemeldet. Zahlreiche Menschen in Sizilien berichteten jedoch in sozialen Netzwerken, dass sie die Erschütterung deutlich gespürt hätten. Die Behörden beobachteten die Lage weiterhin, auch wenn keine weiteren bedeutenden seismischen Aktivitäten gemeldet wurden.

Fast zeitgleich wurde um 06.03 Uhr auch im Lazio eine Erschütterung gemessen - in der Provinz Frosinone südlich von Rom. Der Erdstoß hatte eine Magnitude von 3,0 und wurde in einer Tiefe von 19 Kilometern registriert. Auch hier gab es keine Berichte über Schäden.