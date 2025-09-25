Fell von jungem Bär auf Kinderspielplatz gefunden

Im italienischen Trentino ist das Fell eines jungen Bären auf einem Spielplatz in der Gemeinde Borgo d'Anaunia im Tal Val di Non entdeckt worden.

Das Forstbehörde des Trentino hat die Überreste geborgen und biologische Proben für eine genetische Analyse entnommen. Das Material wird dem Tierseucheninstitut für die notwendigen Untersuchungen übergeben. Weitere Ermittlungen führt das Forstkorps durch, teilte die Provinz Trient mit.

Außerdem meldete die Provinz, dass am Donnerstag zwei junge Bären auf einer Straße von einem Auto erfasst wurden. Die Tiere waren plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen, sodass der Zusammenstoß unvermeidlich war. Anschließend flüchteten die Bären in einen Wald. Das Personal des Forstkorps des Trentino, unterstützt von einer Hundestaffel, suchte im Gebiet nach den Tieren.

Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, der die Ausbreitung der Bärenpopulation eindämmen soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Die Zahl der Bären im Trentino beläuft sich laut Schätzung auf über 100. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Entnahme problematischer Exemplare anzuordnen.