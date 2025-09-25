Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
bär
© getty/Symbolbild

Im Trentino

Fell von jungem Bär auf Kinderspielplatz gefunden

25.09.25, 17:07
Teilen

Im italienischen Trentino ist das Fell eines jungen Bären auf einem Spielplatz in der Gemeinde Borgo d'Anaunia im Tal Val di Non entdeckt worden. 

Das Forstbehörde des Trentino hat die Überreste geborgen und biologische Proben für eine genetische Analyse entnommen. Das Material wird dem Tierseucheninstitut für die notwendigen Untersuchungen übergeben. Weitere Ermittlungen führt das Forstkorps durch, teilte die Provinz Trient mit.

Außerdem meldete die Provinz, dass am Donnerstag zwei junge Bären auf einer Straße von einem Auto erfasst wurden. Die Tiere waren plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen, sodass der Zusammenstoß unvermeidlich war. Anschließend flüchteten die Bären in einen Wald. Das Personal des Forstkorps des Trentino, unterstützt von einer Hundestaffel, suchte im Gebiet nach den Tieren.

Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, der die Ausbreitung der Bärenpopulation eindämmen soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Die Zahl der Bären im Trentino beläuft sich laut Schätzung auf über 100. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Entnahme problematischer Exemplare anzuordnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden