Feuer-Drama wenige Stunden vor dem Ja-Wort – Braut (19) tot

In der Nacht zum Hochzeitstag brach im Haus Feuer aus – wenige Stunden vor dem Ja-Wort.

USA. In der US-Stadt Reedsburg im Bundesstaat Wisconsin ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Eine 19-jährige Braut starb wenige Stunden vor ihrer Hochzeit an einer Rauchvergiftung wegen eines Brandes im Haus.

In der Nacht vor der Trauung gingen die beiden Verlobten Paige Ruddy und Logan Mitchell-Carter mit Vorfreude auf die anstehende Hochzeit ins Bett. Um 4 Uhr wurden sie plötzlich von von Rettungskräften geweckt, die die beiden wegen des Brandes alarmierte.

Hirnblutung infolge der Rauchvergiftung

Paige schaffte es laut Craig Douglas, Feuerwehr-Chef in Reedsburg, nicht, sich durch den Rauch in Sicherheit zu bringen. Feuerwehrleute mussten ein Fenster einschlagen, um sie zu befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einen Tag später starb. Die Todesursache ist nach einer vorläufigen Untersuchung eine Hirnblutung infolge der Rauchvergiftung. Es wird vermutet, dass im Haus keine Feuermelder installiert waren.

Auf "gofundme" wurde ein Spenden-Aufruf für ihre Familie eingerichtet – mehr als 13.000 Euro von mehr als 250 Spendern kamen bisher zusammen. Das Geld soll Paiges Familie erhalten, damit diese die Beerdigungskosten und den Alltag während der Trauer-Zeit bewältigen kann.