Filme, Shows, Tanz: Das ist alles am Karfreitag verboten

Am Karfreitag ist so einiges verboten, wir klären auf was und warum!

Alle Jahre wieder trauern am Karfreitag Millionen Christen um Jesu Christi, der an diesem Tage vor Rund 2.000 Jahren unschuldig gekreuzigt wurde. Diesem besonderen Trauertag zu Ehren sind daher auch im Jahr 2024 so einige Dinge verboten.

700 Filme dürfen nicht gezeigt werden

Ob Werbeverbot oder Tanzverbot, es gab schon viele Regeln rund um diesen besonderen Tag. Zwar dürfen mittlerweile Kinos in Österreich und Deutschland offen haben, allerdings darf an Karfreitag nicht alles gezeigt werden. So hat die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, eine ganze Liste mit Filmen veröffentlicht, die an diesem Tag "verboten" sind. - Hier die ganze Liste

Terminator & Heidi sollen nicht gezeigt werden

Neben wenig überraschenden Titeln wie Terminator, Scream und Mad Max sind auch Klassiker wie Heidi, Police Academy und Ghostbusters auf der Liste. Doch warum werden selbst für scheinbar harmlose Filme Aufführungsverbote verhängt? Dies hängt zum Teil mit den damaligen Moralvorstellungen zusammen, die bei der Veröffentlichung dieser Filme galten. Im Jahr 1984 waren die "Sittenwächter" in Bezug auf "Ghostbusters" noch nicht so liberal eingestellt. Ein Film über paranormale Ereignisse an einem wichtigen kirchlichen Feiertag stieß damals auf wenig Zustimmung.

Im Fall von "Heidi" liegt das Problem im Genehmigungsverfahren: Neben einer Altersfreigabe muss ein Film auch eine separate Freigabe für Feiertage beantragen. Wenn diese nicht eingeholt wurde, wurde der Film automatisch auf eine "schwarze" Liste gesetzt. Heutzutage ist die Freigabe für Feiertage mit der Altersfreigabe verknüpft, wodurch nur noch wenige Filme auf die schwarze Liste gesetzt werden. Zwar gelten diese "Regeln" in erster Linie für unsere deutschen Nachbarn, doch hat Österreich sie in vielerlei Punkte einfach übernommen.

Trotz "totem Recht" - keine Tanzshows im TV

Zurück zur Gegenwart, wo zwar vieles offiziell nicht erlaubt wäre, aber sich im Jahre 2024 eigentlich niemand mehr daran hält. Eine Ausnahme stellen da die großen Tanzshows von Österreich & Deutschland dar. Denn weder "Let's Dance" noch "Dancing Stars" liefen je am Karfreitag live. Lediglich Zusammenschnitte scheinen "erlaubt" zu sein, live getanzt werden darf leider nicht.