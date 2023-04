Florida jagt brutalen Teenie-Mörder

Die Polizei jagt einen Serienkiller: Innerhalb von drei Tagen gab es drei Opfer.

Eine Mordserie hält den US-Bundesstaat Florida in Atem. Innerhalb von nur drei Tagen wurde auf drei Jugendliche geschossen – zwei Teenager kamen ums Leben, ein Mädchen ist hirntot. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Den Anfang machte die Mordserie am 30. März in Marion County, als die erst 16-jährige Layla Silvernail angeschossen wurde. Die Jugendliche wurde für hirntot erklärt und hat den Kampf um ihr Leben so gut wie verloren.

Kleinstadt in Angst

Nur neun Stunden später fanden Polizisten einen 17-Jährigen erschossen in einem Straßengraben. Am 1. April gab es dann bereits den nächsten Leichenfund. In einem im See versenkten Auto fanden die Polizisten die Leiche einer erschossenen 16-Jährigen.

Da die Opfer allesamt befreundet waren, sind sich die Ermittler sicher, dass die Morde zusammenhängen. „Es gibt Leute da draußen, die etwas wissen“, so Sheriff Billy Woods. In der Kleinstadt Ocklawaha (1.400 Einwohner) geht unterdessen die Angst um.