Fluch-Eklat: Hat Selenskyj wirklich DAS zu Vance gesagt?

Der ukrainische Präsident soll Trumps Vize übel beschimpft haben.

US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben sich am Freitag einen historischen Schlagabtausch geliefert - gipfelnd in emotionalen Ausbrüchen und schließlich dem Abbruch des Treffens.

Fast 40 Minuten lang geht dann alles einigermaßen gut. Bis Selenskyj die wohl entscheidende Frage stellt, die Trump und dessen Vizepräsident J.D. Vance offensichtlich komplett in den falschen Hals bekommen: "Ich spreche mit meinen Freunden in Polen und sie sind besorgt, dass Sie sich zu sehr auf die Seite von Putin schlagen. Was sagen Sie denen?", fragt der Ukrainer. Trump antwortet, er könne durchaus Härte gegenüber Putin zeigen, dann werde es aber nie zu einem Deal kommen. Ähnlich äußert sich Vance, der seinem Präsidenten zur Seite springt. Es entspinnt sich ein Wortgefecht unter den Dreien. Vance wird aggressiver: "Glauben Sie, es ist respektvoll, in das Oval Office der Vereinigten Staaten zu kommen und die Administration anzugreifen, die versucht, die Zerstörung Ihres Landes zu verhindern?"

Wurde Vance beleidigt?

In zahlreichen US-Medien wird nach dem Eklat eine Entschuldigung Selenskyjs gefordert. Dabei wird auch ein Video gezeigt, wonach der ukrainische Präsident Vance beleidigt haben soll. Als Trumps Vize davon spricht, dass er Storys und Videos über die Ukraine gehört habe, sitzt Selenskyj mit verschränkten Armen da und murmelt etwas vor sich hin.

Eine Vermutung: Selenskyj soll „Suka, blyat“ vor sich hin gemurmelt haben. Die Phrase bedeutet übersetzt in etwa „Hurensohn“ oder „Verpiss dich“.

Es lässt sich allerdings nicht feststellen, ob der ukrainische Präsident dies wirklich gesagt hat.