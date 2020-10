Flüchtlingslager versinkt im Schlamm

Lesbos. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist das provisorische Zeltlager für Migranten und Flüchtlinge auf Lesbos bei starken Regenfällen zum Teil überflutet worden. Bilder in griechischen Medien zeigten am Dienstagabend von Schlamm und Wasser geflutete Zelte sowie Container, die knöchelhoch im Wasser stehen.

This is the situation today in the new camp in #Lesbos ????More misery for hundreds of families trapped there.

First the fire, now floods. Tents completely submerged in water.



What else before people can finally find a dignified place?



Credit @Teskraa