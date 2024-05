× Frau (34) bringt eineiige Vierlinge zur Welt

Houston (USA) - Ein bemerkenswertes Ereignis ereignete sich kürzlich im US-Bundesstaat Texas: Die 34-jährige Mercedes Sandhu brachte vier gesunde Mädchen zur Welt.

Doch es ist eine besondere Geburt die nicht nur die Eltern, sondern auch die Ärzte, die diesen Fall als äußerst selten bezeichnen, fasziniert.

Eine medizinische Sensation: eineiige Vierlinge

"Ich war einfach erleichtert, als ich ihre kleinen Schreie hörte", sagte Mercedes gegenüber 'People'. "Es war einfach ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass sie da waren."

Mercedes und ihr Ehemann Jonathan, beide aus Houston, sind überglücklich über die Ankunft ihrer vier Töchter: Hannah Grace, Lucy Marie, Rebecca Claire und Petra Anne. Die Neugeborenen befinden sich derzeit in der Neugeborenen-Intensivstation des Texas Children's Hospital, wo sie weiter heranwachsen und medizinisch betreut werden.

© Texas Children's Hospital ×

Mercedes mit einem ihrer vier Mädchen.

Die Babys seien ein statistisches Wunder, sagte Mercedes' Ärztin Dr. Manisha Gandhi, eine Spezialistin für fötale und mütterliche Medizin. "So etwas kommt wirklich nur extrem selten vor."

Die medizinische Betreuung von eineiigen Vierlingen ist äußerst komplex, wie Dr. Manisha Gandhi erklärt. Die Babys teilten sich eine gemeinsame Plazenta, eine sogenannte monochorionische Schwangerschaft, die auch ein erhöhtes Risiko für Komplikationen birgt. Die Überwachung der Mädchen erfolgt daher sehr sorgfältig, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Schock und Freude zugleich

"Glücklicherweise verlief alles sehr gut", sagte die Gynäkologin. Vier Neonatologie-Teams kümmerten sich nach der Entbindung per Kaiserschnitt aufmerksam um jedes Baby.

Mercedes und Jonathan sind bereits Eltern von zwei Jungs. Nun hat sich die Anzahl der Familienmitglieder verdoppelt.

Für Mercedes war die Nachricht, dass sie nicht nur ein drittes, sondern gleich vier Kinder erwartete, ein Schock.

Zwischen Tränen der Freude und des Staunens erzählt sie von ihren gemischten Gefühlen: "Oh Mann, ich habe geweint und gleichzeitig gelacht, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein", erzählte Mercedes. "Ich habe all diese verschiedenen Emotionen gefühlt, aber es war ein Schock, so viel ist sicher. Als Mutter von sechs kleinen Kindern wird es für die nächsten wer weiß wie vielen Jahre ein Chaos sein."

Trotz der Herausforderungen, die nun mit der Erziehung von sechs Kindern einhergehen, ist sie dankbar und voller Liebe für ihre erweiterte Familie.