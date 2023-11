Frau bekommt lebenslanges Kreuzfahrt-Verbot - weil sie Gummibärchen dabei hatte

Melinda wurde nicht aufs Schiff gelassen und bleibt nun auf den Kosten sitzen.

Ein kurioser Fall sorgt derzeit in den USA für Aufregung. Melinda Van Veldhuizen aus Dallas wollte eigentlich nur einige erholsame Tage verbringen und buchte deshalb eine Karibik-Kreuzfahrt. Beim Checkin in Miami kam es dann aber zum Schock: Die 42-Jährige wurde nicht an Bord gelassen – wegen Gummibärchen.

Bei der Sicherheitskontrolle wurde bei der Krankenschwester eine Packung Gummibärchen, die mit Hanf versetzt waren, gefunden. Wegen der CBD-Bärchen durfte Melinda gar nicht erst an Bord und musste zusehen, wie das Kreuzfahrtschiff ohne sie in See stach.

Lebenslanges Verbot

Auf die Kosten in der Höhe von 5.586 Dollar für die Reise bleibt die US-Amerikanerin aber dennoch sitzen. Nicht nur das: Die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Cruise Line teilte der 42-Jährigen schriftlich mit, dass ihr Kreuzfahrten mit der Reederei lebenslang untersagt sind.