Frau isst scharfe Pizza - jetzt ist sie tot

Gerardina Corsano ging mit ihrem Mann Angelo Pizza essen. Drei Tage später war die 46-Jähirge plötzlich tot.

Große Trauer in der italienischen 20 000-Einwohner-Stadt Ariano Irpino. Gerardina Corsano ging wie so oft an einem Samstag mit ihrem Ehemann Angelo Essen und bestellte eine Pizza mit Chili-Sauce. Wenige Stunden nach dem Restaurant-Besuch bekamen dann beide erste Magenschmerzen.

Als die Beschwerden immer schlimmer wurden, ging das Ehepaar in die Notaufnahme, wurde dort aber wieder nach Hause geschickt. Drei Tage später mussten dann beide mit heftigen Krämpfen ins Spital gebracht werden. Binnen weniger Stunden starb Geradina im Krankenhaus, ihr Mann konnte hingegen von den Ärzten gerettet werden.

Ermittlungen eingeleitet

Die italienische Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet. Wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, starb die 46-Jährige womöglich durch eine Lebensmittel-Vergiftung, die durch die scharfe Soße der Pizza ausgelöst war. In dieser könnte sich Botox und damit das stärkste natürliche Gift der Welt befunden haben.

Eine Autopsie soll nun Klarheit bringen. Die Restaurant-Besitzer haben alle Vorwürfe zurückgewiesen.