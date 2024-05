Frau lässt 100.000-Euro-Goldbarren im Bus liegen

Sie hat ein Vermögen einfach im Linienbus liegen lassen. Das passierte jüngst einer Münchnerin.

Letztes Wochenende am Samstag gegen 2 Uhr entdeckte ein verdutzter Busfahrer in München beim Abstellen seines Busses eine mysteriöse Einkaufstasche. Darin fand er Gold- und Platinbarren im Wert von über 100.000 Euro!

Ehrlicher Busfahrer

Der super ehrliche Busfahrer verständigte gleich die Polizei. Diese nahm die Goldbarren-Tasche sicher entgegen und verwahrte sie. Zunächst einmal wurden vorsichtshalber Ermittlungen eingeleitet, weil man nicht wusste, ob eine mögliche Straftat ausgeschlossen werden kann.

Finderlohn für ehrlichen Finder

Am Schluss fand man die rechtmäßige Eigentümerin. Es handelt sich um eine 65-Jährige aus München. Tags zuvor hatte sie die Tasche mit dem Gold auf der Polizeiinspektion abgeholt. Sie gab an, in der Vergangenheit eine größere Summe geerbt zu haben. Die Tasche habe sie einfach vergessen. Der ehrliche Finder erhält jetzt 3010 Euro Finderlohn - und freut sich sicher.