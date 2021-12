Frau streamt versehentlich Sex - und ihr Vater schaut zu

Eine US-Amerikanerin streamte das Schäferstündchen aus Verhehen live auf Facebook.

Diesen Vorfall würde die TikTok-Nutzerin "rroberson16" wohl am liebsten für immer vergessen. „Ich erinnere mich an das eine Mal, als ich Sex hatte und versehentlich live auf Facebook ging“, so die US-Amerikanerin in einem Clip, den sie am Wochenende postete. Es kam aber noch schlimmer. Ganze 46 User haben die Live-Übertragung angesehen – darunter auch ihr Vater!

"Eine Woche geweint"

„Mein Mann schlich sich an mich heran, während ich auf Facebook unterwegs war", erklärt sich die US-Amerikanerin. Dabei muss sie versehentlich das Live-Video aktiviert haben. "Meine beste Freundin rief mich dutzende Male an, damit ich die Sendung abbreche“ - das Paar war da aber schon zu beschäftigt.

„Ich habe danach eine Woche durchgeweint“, so die Amerikanerin. „Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Mein Mann findet es hingegen immer noch äußerst komisch.“