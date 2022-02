Frau überlebt Hai-Attacke mit diesem Trick

Heather West wurde beim Schnorcheln von einem Hai angegriffen.

USA. Die 42-jährige Heather West schnorchelte gerade am der Dry-Tortuga-Inseln bei Florida, als sie von einem fast zwei Meter langen Hai angegriffen wurde. Das Tier hätte sie aus heiterem Himmel attackiert, wie sie gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail" berichtet. Sie sei gerade auf dem Weg zurück ans Ufer gewesen, als sie der Zitronenhai biss.

"Ich trug Flossen und mein Tritt richtete nicht viel Schaden an", erzählt die 42-Jährige. "Also beschloss ich, mich nach vorne zu lehnen und zu schlagen. Ich schlug ihm immer und immer wieder, so fest ich konnte, ins Gesicht." 30 Sekunden lang musste sie sich gegen den Hai-Angriff wehren, bis das Tier schließlich von ihr abließ. Der Trick: Sie schlug immer wieder auf die empfindliche Nase des Haies.

West: "Ich stand unter Schock"

"Die nächsten zwei Minuten stand ich unter Schock und konnte nicht schwimmen, aber zu diesem Zeitpunkt waren meine Freunde zurück ins Wasser gerannt, um mir zu helfen", sagt West gegenüber "Daily Mail". Zwei Parkwächter, die in der Nähe gewesen seien, versorgten die Wunde an ihrem Bein.

Am Ufer angekommen, merkte sie, dass sie ihren Fuß noch hatte und fing zu schreien an: "Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen", erzählt sie weiter. Im Wasser habe sie noch geglaubt, ihren Fuß verloren zu haben.

Heather hatte Glück. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie ihre Genesungs-Fortschritte. Ihren Fuß wird sie aber wohl nie wieder ganz normal benutzen können.