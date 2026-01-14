Flagge an iranischer Botschaft herunter gerissen

Zwei Männer haben auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Berlin am Dienstagabend nach Polizeiangaben die Flagge vom Mast gerissen.

Danach wollten sie zwei historische Fahnen des Landes aufhängen, was ihnen jedoch nicht gelang, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer im Alter von 28 und 33 Jahren verließen laut Polizei das Gelände, als der Objektschutz Pfefferspray einsetzte. Auf dem Gehweg seien die beiden dann vorläufig festgenommen worden.

Der Vorfall steht im Kontext mit den andauernden Protesten im Iran. Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Die durch eine Wirtschaftskrise ausgelösten Proteste haben sich inzwischen zu einem landesweiten Aufstand entwickelt. Der staatliche Sicherheitsapparat reagiert mit brutaler Härte.

Platzverweis gegen sechs Beteiligte

Nach den Angaben der Polizei in Berlin hatte sich bereits vor dem Vorfall an der Botschaft eine Gruppe von Menschen mit historischen Fahnen des Iran mehrmals dem Gebäude genähert. Kurz vor 23.00 Uhr hätten dann Menschen den Wachschutz abgelenkt, sodass die beiden Männer über den Zaun klettern konnten.

Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben sechs Beteiligten einen Platzverweis. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Verletzung von Flaggen- und Hoheitszeichen ermittelt, wie der Sprecher weiter sagte.