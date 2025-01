Frauen von Männer-Gruppe in Silvesternacht sexuell belästigt

Eine Frau berichtete, sie und ihre Freunde - Jugendliche im Alter von 20 und 21 Jahren - seien von einer Gruppe von circa 30 jungen Männern umringt worden. Dann sei es zu schwerer sexueller Belästigung gekommen.

Mailand. Die Mailänder Polizei hat Ermittlungen wegen angeblicher sexueller Übergriffe auf junge belgische Touristinnen durch junge Männer in der Silvesternacht auf dem Domplatz in Mailand eingeleitet. Eine Studentin aus Lüttich berichtete der belgischen Online-Zeitung "Sudinfo.be" von einer "Albtraumnacht", als sie mit fünf Freunden, drei Frauen und zwei Burschen, im Mailänder Stadtzentrum feierten.

Die Studentin berichtete, sie und ihre Freunde - Jugendliche im Alter von 20 und 21 Jahren - seien von einer Gruppe von circa 30 jungen Männern umringt worden. Die Frau berichtete von schwerer sexueller Belästigung. Der Angriff geschah kurz nach Mitternacht, als auf dem Domplatz starkes Gedränge herrschte.

"Habe beschlossen, mich an die Medien zu wenden"

Die Mailänder Polizei will mit der jungen Frau Kontakt aufnehmen, die Eigenangaben zufolge in Belgien eine Anzeige wegen des Angriffes erstatten will. "Ich habe beschlossen, mich an die Medien zu wenden, weil es in den italienischen Zeitungen keine Informationen über diesen Vorfall gegeben hat", berichtete die Studentin, die in der Heimat nach dem Vorfall um psychologischen Beistand gebeten habe. Sie und ihre Freunde stünden nach dem Angriff noch unter Schock.

Dieser Vorfall erinnert an die Silvesternacht 2022, als Gruppen von jungen Migranten auf dem Mailänder Domplatz Dutzende von Mädchen und Frauen angriffen, die das neue Jahr feierten, darunter zwei deutsche Touristinnen. Wegen des Vorfalls wurden zwei junge Ägypter zu Haftstrafen verurteilt.