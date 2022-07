Fünf Menschen von Elefant getötet – darunter zwei Kinder

Die Gruppe sei während der Feldarbeit in der an Tansania angrenzenden Provinz Cabo Delgado von dem Dickhäuter angegriffen worden.

Maputo. Ein Elefant hat im südostafrikanischen Mosambik fünf Menschen getötet - unter ihnen waren zwei Kinder. Das jüngste Opfer sei eineinhalb Jahre alt gewesen, das andere Kind zwölf, sagte am Donnerstag Polizeisprecher Mário Adolfo. Die Gruppe sei während der Feldarbeit in der an Tansania angrenzenden Provinz Cabo Delgado von dem Dickhäuter angegriffen worden.

Der Distrikt Macomia, in dem sich der Angriff ereignete, grenzt an den Quirimbas-Nationalpark, in dem Hunderte Elefanten leben. Die Polizei habe eine Suche nach dem Tier eingeleitet. In vielen Ländern Afrikas kommt es aufgrund schrumpfender Naturräume und Konkurrenz um begrenzte natürliche Ressourcen immer wieder zu fatalen Zusammenstößen zwischen Menschen und Wildtieren.