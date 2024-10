Fund kleinster Saurier-Eier enthüllt neue Spezies

Sensationeller Fund in China: Neue Dinosaurier-Spezies identifiziert.

In einer abgelegenen Region Chinas wurde das kleinste vollständig erhaltene Dinosaurier-Ei der Welt gefunden. Mit einer Größe von nur drei Zentimetern wurde das Ei als Teil eines gut erhaltenen Nests aus der späten Kreidezeit entdeckt, das insgesamt sechs Eier umfasste. Die Forscher der China University of Geosciences stießen 2021 an einem Baustellenstandort in Ganzhou auf diese sensationelle Entdeckung, die wichtige Einblicke für die Dinosaurier-Forschung verspricht.

Die kleinen Dinosaurier-Eier zeichnen sich durch eine unregelmäßige Anordnung und eine auffällige, wurmähnliche Ornamentierung aus. Nach drei Jahren intensiver Untersuchung bestätigten Forscher, dass die Fossilien einer neuen Art namens "Minioolithus ganzhouensis" angehören. Associate Professor Han Fenglu erklärte, dass die Eier von kleinen Theropoden stammen, zu denen auch der bekannte Tyrannosaurus Rex zählt. Die Funde wurden in der Fachzeitschrift "Historical Biology" veröffentlicht und könnten neue Erkenntnisse über das Fortpflanzungsverhalten der Spezies liefern.

Mithilfe von Mikro-CT-Scans möchten die Forscher nun die innere Struktur des Eies detailliert analysieren, um mehr über die Lebensbedingungen der Dinosaurier zu erfahren. Die Entdeckung erweitert das Wissen über die Diversität der Dinosaurier-Eier aus der späten Kreidezeit und ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Evolution der Theropoden.