Furz-Serie: Flugzeug musste an Gate zurück

Frischluft-Notfall in einem Flugzeug der American Airlines. Der angelaufene Start musste abgebrochen werden.

Der Vorfall geschah beim Einsteigen am Flughafen von Phoenix (US-Bundesstaat Arizona). Das Flugzeug sollte nach Austin (Texas) fliegen. „Bevor die meisten Passagiere an Bord waren, bemerkte ich diesen Mann, der extrem unruhig war. Vielleicht hatte er einen Kater, einen schlechten Tag oder so. Als er sich setzte, beschwerte er sich über etwas und fluchte“, schreibt Reddit-User lamgalatx.

"Wie wäre es mit diesem Geruch?"

Nachdem alle an Bord waren, schrie der Mann auf: „Sie denken das war unhöflich? Wie wäre es mit diesem Geruch?“ Dann folgte eine Serie von unangenehmen Furzen.

"Ich weiß nicht, was diesen Kommentar ausgelöst hat, es war jedenfalls besonders unangebracht, insbesondere von einem erwachsenen Mann in einem Flugzeug", so der Kommentar auf Reddit.

Bald stritten die Passagiere mit dem Mann

Dann folgte – naturgemäß – ein Streit mit anderen Passagieren. An einem Punkt griffen Flugbegleiter ein und sagten dem Übeltäter: "Das reicht." Das Flugzeug rollte zur Startbahn, kam aber dort zum Stillstand.

Dann eine Durchsage: “Entschuldigung für die Unterbrechung, wir kehren zur Startposition zurück, wir werden Ihnen weitere Informationen geben, wenn wir sie haben."

Abbruch des Starts

Eine Flugbegleiterin informierte den furzenden Mann, dass er auf diesem Flug nicht bleiben wird. Er antwortet: „Das verstehe ich nicht.“

"Wir alle atmeten auf, als er entfernt wurde. Ich denke, die meisten Leute waren gespannt darauf, was er als Nächstes sagen oder tun könnte.“ Die Reise wurde um etwa eine halbe Stunden verzögert.