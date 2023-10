Gefängnisse voll - Richter sollen Urteile verschieben

Kein Platz mehr für Häftlinge in Großbritannien. Gangster, Diebe und Co. könnten in Freiheit bleiben.

Wegen überfüllter Gefängnisse in Großbritannien sollen Richter vorerst einige Urteile aufschieben - das berichtet die "Times". Ihnen sei "befohlen/dringend empfohlen" worden, einen Angeklagten, der gegen Auflagen noch auf freiem Fuß sei, nicht hinter Gitter zu schicken - aus Sorge, dass das Gefängnissystem überlastet sei, zitiert das Blatt einen ranghohen Richter. Einbrecher, Vergewaltiger entgehen Strafe Demnach könnten in einigen Fällen auch Straftäter wie Einbrecher und Vergewaltiger vorerst einer Haftstrafe entgehen, hieß es weiter. Die Oppositionspartei Labour sprach von einer "vernichtenden Anklage gegen den Zustand unserer Gefängnisse". Extremer Häftlings-Anstieg während Pandemie Die Zahl der Häftlinge hat in Großbritannien seit der Pandemie deutlich zugenommen. Sicherheits-Staatssekretär Tom Tugendhat sagte dem Sender Sky News, nach Verzögerungen durch die Pandemie und einen Anwaltsstreik gehe nun eine "Welle von Strafverfolgungen (...) und damit eine Welle von Inhaftierungen" durch das System. "Wir stellen sicher, dass diejenigen, die die schwersten sexuellen Straftaten begehen, nicht vorzeitig entlassen werden können, und das erhöht den Druck auf unsere Gefängnisse", sagte der konservative Politiker. Er betonte, die Regierung baue die Zahl der Gefängnisplätze aus. Lesen Sie auch Ex-Soldat (62) rettet seine Familie vor Hamas-Terror "Niemand kann mich stoppen!" Ein pensionierter Generalmajor der israelischen Armee eilte seinem Sohn und seiner Familie zu Hilfe.

Hamas feuert Raketen auf Tel Aviv Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert.

''Hilfe, Hamas hat meinen Bruder'' – Mann in USA sieht Entführung Ein Israeli sieht ein Propaganda-Video der Hamas-Terroristen und erkennt darauf seinen Bruder, blutend auf der Ladefläche eines Autos liegend. Gefängnisse für Männer zu 99,6 % voll Derzeit sind 88.016 Menschen in Haft, die Kapazität liegt bei 88.667. Mit Stand Juni warteten 15.000 Angeklagte in Untersuchungshaft auf ihren Prozess, vor der Pandemie waren es noch 9.500. Männergefängnisse seien zu 99,6 Prozent belegt und Justizvollzugsanstalten für Frauen zu 96 Prozent, sagte die Chefin des Gefängnisdirektorenverbands, Andrea Albut, kürzlich der Zeitung "Telegraph". Justizminister Alex Chalk hatte zudem mitgeteilt, die Regierung wolle Gefängnisplätze in anderen Staaten mieten.