Geiselnahme in einem Zug in der Schweiz

Laut der Polizei konnten alle Geiseln befreit werden. Sie sind demnach wohlauf.

Bern. In der Schweiz im Kanton Waadt ist es in einem Regionalzug zwischen Yverdon und Sainte-Croix am Donnerstagabend zu einer Geiselnahme gekommen. Laut der Polizei konnten alle Geiseln befreit werden. Sie sind demnach wohlauf.

Zur Geiselnahme in dem Zug kam es gegen 18.30 Uhr, wie ein Sprecher der Waadtländer Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Die Zeitung "24 Heures" berichtete, ein mit einer Axt bewaffneter Mann habe mehrere Passagiere als Geiseln festgehalten. Demnach wurden einige Passagiere gefesselt. Beim Bahnhof d'Essert-sous-Champvent kam es demnach zu einer Polizeiaktion.