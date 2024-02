Ukraine: Kriegsgefangenen-Austausch mit Russland

Das russische Verteidigungsministerium hat den Austausch von 100 weiteren Kriegsgefangenen mit der Ukraine gemeldet.

Die russischen Soldaten seien nach Verhandlungen aus dem "vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet" zurückgekehrt, erklärte das Ministerium am Donnerstag. Im Gegenzug seien 100 ukrainische Gefangene freigelassen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Austausch auf der Plattform Telegram.

Die meisten der nun freigelassenen 100 Ukrainer seien Verteidiger von Mariupol gewesen, schrieb Selenskyj weiter. Die Hafenstadt am Asowschen Meer war im Mai 2022 nach monatelanger Belagerung von russischen Truppen eingenommen worden. Russland erklärte, die russische Soldaten würden zunächst in Militärkrankenhäuser gebracht. In der vergangenen Woche hatten beide Seiten bereits rund 200 Kriegsgefangene ausgetauscht.

Moskau und Kiew haben beide gelobt, weiter Gefangene auszutauschen. Vergangenen Monat beschuldigte Russland die Ukraine, ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Soldaten abgeschossen zu haben, die auf dem Weg zu einem Austausch gewesen seien. Die Regierung in Kiew hat weder bestätigt noch dementiert, das Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen zu haben. Sie fordert Beweise darüber, wer sich an Bord befand.