General "Gorilla" soll Trumps Iran-Schlag führen

Michael Kurilla gilt als einer der härtesten Kommandeure des US-Militärs.

Noch ist eine US-Intervention nicht fix: Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen über ein mögliches Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran entscheiden. Die Entscheidung hänge davon ab, ob es Fortschritte bei den Verhandlungen über Teherans Atomprogramm gebe, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung Trumps.

General Gorilla

Bekannt ist hingegen, wer einen US-Angriff auf den Iran leiten würde: General Michael „Erik“ Kurilla – Spitzname „Gorilla“. Der 59-Jährige ist Kommandant des für die Region zuständigen „U.S. Central Command“ und ein Vier-Sterne-General.

Kurilla spielte schon bislang eine zentrale Rolle in der Iran-Politik der US-Regierung und soll das volle Vertrauen von Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth genießen. Der General war bereits in Irak, Afghanistan und Syrien im Einsatz, soll aber auch jähzornig sein. Im Vorjahr gab es Untersuchungen, nachdem Kurilla einen Soldaten brutal in den Sitz in einem Flieger gestoßen haben soll.

Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge soll Trump bereits Angriffspläne gegen den Iran abgesegnet haben. Er warte jedoch noch, um zu sehen, ob der Iran sich bereit erkläre, sein Atomprogramm aufzugeben. "Wenn es eine Chance für Diplomatie gibt, wird der Präsident sie immer ergreifen, aber er hat auch keine Angst davor, Stärke zu zeigen", sagte Leavitt.