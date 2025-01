Gericht bestätigt Haftbefehl gegen Südkoreas Präsident Yoon

Gegen Yoon wird wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt

In Südkorea hat ein Gericht den Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk-yeol bestätigt. Mit der Entscheidung eines Bezirksgerichts in der Hauptstadt Seoul am Sonntag (Ortszeit) wird die Untersuchungshaft gegen Yoon verlängert, gegen den wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt wird. Yoon war am Mittwoch als erster amtierender südkoreanischer Präsident verhaftet worden.

Hintergrund ist, dass der 63-Jährige am 3. Dezember 2024 das Kriegsrecht verhängt hatte. Dies löste eine Staatskrise aus. Das Parlament stimmte am 14. Dezember für seine Amtsenthebung. Das Verfassungsgericht berät über eine endgültige Absetzung Yoons.