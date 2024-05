× Giftigster Fisch der Welt in der Adria: Lebensgefahr für Urlauber?

Ernstzunehmendes Risiko: Der giftigste Fisch der Welt, der Hasenkopf-Kugelfisch, hat seinen Weg in das beliebte Urlaubsgewässer gefunden und bedroht Mensch und Tier.

Ein nichtsahnender Fischer machte in Kroatien einen furchteinflößenden Fang: In der Medulin-Bucht vor der Insel Cres zog er gleich sieben Exemplare des Hasenkopf-Kugelfischs aus dem Wasser. Diese invasive Art, auch als Silberstreifen-Kugelfisch bekannt, gilt als einer der giftigsten Fische der Welt. Er stellt nun ein Risiko für die Adria und ihre Bewohner dar.

Tödliches Gift

Der Hasenkopf-Kugelfisch besitzt das Nervengift Tetrodotoxin. Bereits eine Dosis von ein bis zwei Milligramm kann für Menschen ernsthaft gesundheitliche Gefahren darstellen und sogar zum Tod führen. Das Gift befindet sich hauptsächlich in den Innereien, aber auch auf der Haut des Fisches. Deshalb sollte der Kontakt mit bloßen Händen unbedingt vermieden werden.

Gefahr für Urlauber gering

Für Badegäste stellt der Hasenkopf-Kugelfisch keine unmittelbare Gefahr dar, da er als scheues Tier gilt. „Der Fisch ist an sich nicht aggressiv, aber es ist eben ein wildes Tier, dass sich verteidigt, wenn es sich angegriffen fühlt.“, so Experten. In den Gewässern der Türkei und Griechenland gab es sogar schon Berichte von Todesopfern. Urlauber sollen auf der Hut sein und bei der Begegnung mit einem unbekannten Fisch im Meer Vorsicht walten lassen.

Neben seiner Giftigkeit ist der Hasenkopf-Kugelfisch für seinen scharfen Zähne bekannt. Damit kann er Netze zerbeißen und stellt somit eine Gefahr für Fischer und ihre Fanggeräte dar. Zudem ernährt er sich von anderen Fischarten und bedroht so die Artenvielfalt in der Adria. Im Mittelmeer hat die invasive Spezies keine natürlichen Feinde.