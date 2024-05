Golden Retriever in Obhut gegeben: Hund wird brutal misshandelt

Der Mann schlägt mit einem Gegenstand immer wieder auf den Hund ein, der keine Chance hat, sich zu wehren. In einem engen Lift durchlebt ein Golden Retriever eine qualvolle Tortur, die kaum schlimmer sein könnte.

Disturbing to see animal cruelty on the rise with little attention from mainstream media. Ignoring it only fuels aggression in our furry friends. It's time to speak up and take action. Let's protect both human and animal well-being. #StopAnimalCruelty #dogs pic.twitter.com/uRdGLEVxnx