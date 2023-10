"Goofy" ist "Jugendwort des Jahres"

"Goofy" ist das deutsche "Jugendwort des Jahres" 2023.

Bei einem Voting des Langenscheidt-Verlags setzte es sich mit rund 39 Prozent durch. Das Siegerwort, das eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise bezeichnet, die andere zum Lachen bringt, wurde am Sonntag im Rahmen der 75. Frankfurter Buchmesse verkündet.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen "Side eye" und "NPC". Mit "Side eye" ist ein skeptischer Blick gegenüber einer Person oder Situation gemeint, "NPC" steht für "Non-player-character", also die Bezeichnung für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Das Siegerwort des vergangenen Jahres war "smash" und bedeutet so viel wie mit jemanden "etwas anfangen" oder jemanden "abschleppen".

Die deutschen Jugendwörter der vergangenen Jahre