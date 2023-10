Greta teilt israel-feindlichen Aufruf

Kein Wort über den Terror. Kein Wort von 1.400 von Hamas-Terroristen ermordeten Menschen. Jetzt hat Klimaaktivistin Greta Thunberg einen israel-feindlichen Post auf Twitter geteilt.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread???? pic.twitter.com/uXOP2O1Vur