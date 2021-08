× Griechenland: 90.000 Hektar Land verbrannt

Fläche so groß wie zweimal Wien liegt seit Beginn der Brände in Asche.

Athen. Noch während die Brände wüten, hat das geologische Institut der Universität Athen erste Berechnungen zum bisherigen Ausmaß der Brandkatastrophe angestellt. Das Ergebnis: Bisher sind 90.000 Hektar im ganzen Land verbrannt – so viel wie 2,5 Mal Wien. „Die Daten ändern sich ständig, weil die Ereignisse noch im Gange sind“, sagte Niki Evelpidou, Professorin für Geologie und Geoumwelt.

© AFP/ANGELOS TZORTZINIS ×

Euböa. Den größten Schaden trägt Euböa davon, die zweitgrößte Insel Griechenlands nach Kreta. Rund 51.000 Hektar Wald liegen hier in Asche. Hunderte Freiwillige formierten sich vergangenen Montag mit Feuerlöschern bewaffnet in der Ortschaft Kamatriades zu Menschenketten, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.

In der Zwischenzeit sind nebenan die Dörfer Istiaia und Avgaria evakuiert worden. Strom- und Wasserversorgung sind in den Brandgebieten ausgefallen, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

© AFP/ANGELOS TZORTZINIS ×