Mann (55) von Hai attackiert und getötet

Das Opfer wurde am berühmten Cable Beach aus dem Wasser geborgen

Ein Mann ist bei einer Hai-Attacke im Indischen Ozean in Westaustralien getötet worden. Das Opfer wurde Sonntagfrüh am Cable Beach bei der Küstenstadt Broome aus dem Wasser geborgen und noch dort für tot erklärt, berichteten die Nachrichtenagentur AAP und der Sender ABC. Der Strand wurde für die Öffentlichkeit gesperrt. 2020 zählt in Australien damit den Statistiken zufolge zu einem der Jahre mit den meisten tödlichen Hai-Attacken seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der jüngste Unfall war die achte tödliche Hai-Attacke in diesem Jahr. Bei Broome allerdings werden im Gegensatz zu einigen anderen Teilen der Küste relativ wenige Hai-Attacken registriert.