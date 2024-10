Große Freude: Zuckersüßes Esel-Baby erblickt das Licht der Welt

In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2024 gab es auf Gut Aiderbichl in Henndorf (Salzburg) einen ganz besonderen Grund zur Freude.

Ein Eselmädchen erblickte das Licht der Welt. Mit großen Augen und neugierigem Blick begrüßte das kleine Fohlen seine ersten Besucher – die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die sich liebevoll um den Neuzugang kümmern.

Gut Aiderbichl freut sich über ein Eselmädchen

Als die Mitarbeiterinnen von Gut Aiderbichl am Montagmorgen das Eselhaus betraten, blickten sie direkt in die großen, glänzenden Augen des neugeborenen Eselmädchens. Exakt um 03:12 Uhr kam das kleine Fohlen zur Welt, und die Freude über den Nachwuchs war groß. Chef-Tierpflegerin Lisa beschreibt das junge Tier als besonders neugierig und zutraulich, obwohl es erst wenige Stunden alt ist: „Sie kommt ganz offen auf uns zu.“

Besonders neugierig und eifrig läuft das Fohlen bereits auf dem Hof umher. © Gut Aiderbichl/Markus Tschepp ×

Eine schwere Vergangenheit für die Mutter

Die junge Esel-Mama Simona hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Gemeinsam mit ihrer Gefährtin Franca wurde sie in einem verwahrlosten Zustand nach Gut Aiderbichl gebracht. Ihr Fell war von Wunden gezeichnet, die Hufe unkontrolliert gewachsen, und sie hatte das Vertrauen in Menschen verloren. Dank der liebevollen Fürsorge auf Gut Aiderbichl konnte Simona jedoch in aller Ruhe genesen und langsam wieder Vertrauen aufbauen. Jetzt zeigt sie sich als besonders entspannte und fürsorgliche Mutter, ein Zeichen dafür, wie gut ihr die Pflege getan hat.

Esel-Mama Simona kam in einem verwahrlosten Zustand nach Gut Aiderbichl. © Gut Aiderbichl/Markus Tschepp ×

Große Freude bei den Pflegern

Die Tierpflegerinnen und Pfleger sind begeistert vom neuen Nachwuchs. Mit dem Eselbaby wird nun besonders gerne gekuschelt, und auch die kleine Stute scheint die Zuneigung zu genießen. Simona hat damit kein Problem, denn sie hat auf Gut Aiderbichl gelernt, wie wohltuend und heilend menschliche Berührungen sein können.

Besucher sind im Eselhaus herzlich willkommen. © Gut Aiderbichl

Besucher sind willkommen

Geschäftsführer Dieter Ehrengruber lädt alle herzlich ein, das Eselhaus auf Gut Aiderbichl in Henndorf zu besuchen. „Mama und Tochter freuen sich über Ihren Besuch,“ betont er, und natürlich sind auch alle anderen tierischen Bewohner dort einen Besuch wert.