Große Sorge um Ex-US-Präsident Bill Clinton (78)

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton musste am Montag ins Georgetown University Medical Center in Washington, DC, eingeliefert werden. Der 78-Jährige hatte hohes Fieber und werde sich nun Untersuchungen und Beobachtungen unterzieht, teilte sein Sprecher CNN mit.

„Dem Präsidenten geht es gut“, sagte Angel Urena, Clintons stellender Stabschef, in einem Interview mit CNN und fügte hinzu, dass der ehemalige Präsident hofft, bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. „Er bleibt zuversichtlich und schätzt die ausgezeichnete Pflege, die er erhält, sehr.“

President Clinton was admitted to Georgetown University Medical Center this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.