Großrazzia gegen Rockerbande in NRW

Donnerstagmorgen schlugen zeitgleich starke Polizeikräfte bei einer Großrazzia in NRW und 4 anderen Bundesländern zu.

Dabei hatten die Beamten vor allem Mitglieder der Rockerbande "Bandidos MC Federation West Central" im Visier. „Es besteht der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen“ lautet dazu die Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums.

Einsatz in 5 Bundesländern

In den fünf Bundesländern wurden dafür fast 1800 Beamte eingesetzt. Insgesamt wurden 104 Objekte durchsucht. 86 davon befinden sich in NRW. Zusätzlich wurden die Beamten in folgenden Städten eingesetzt:

Dortmund

Essen

Duisburg

Münster

Gelsenkirchen

Bochum

Unna

Siegen

Soest

Witten

Castrop-Rauxel

1300 von den 1800 Beamten führten den Einsatz in NRW durch.

„Die Durchsuchungen verliefen störungsfrei. Es wurden unter anderem Waffen, Munition und größere Bargeldbeträge sichergestellt“, so das Bundesinnenministerium. „Bund und Länder gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen jede Form der Kriminalität vor“, äußerte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (71, CSU).