Gruppenvergewaltigung nach Disco-Besuch: Polizei sucht diese vier Männer

Nach einer Gruppenvergewaltigung nach einem Disco-Besucht im deutschen Schnelldorf fahndet die Polizei nach vier Männern.

Dieser Fall erschüttert Deutschland. Bereits am 8. Mai wurde eine Frau nach einem Disco-Besuch in Schnelldorf in Mittelfranken von mehreren Männern vergewaltigt. Das Opfer alarmierte gegen 05:00 Uhr die Polizei, doch die mutmaßlichen Täter waren beim Eintreffen der Streifenbesatzungen bereits geflohen, und unmittelbare Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos.

Die Ermittler haben seither viele Spuren ausgewertet und Zeugen befragt, konnte jedoch die Tatverdächtigen noch nicht identifizieren. Die Ermittlungen zeigten, dass die Frau vor der Tat mit vier unbekannten Männern in der Diskothek war. Diese könnten möglicherweise wichtige Informationen zur Verfügung stellen.

© Polizei ×

Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich der Identität der Männer und jeglichen Wahrnehmungen zum Übergriff. Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegengenommen.