Hamas-Massaker: Die ganze Wahrheit über das Grauen

Der Hamas-Terror übertraf Gräuel des IS.

Es sind Bilder, Videos, die nicht nur entsetzen. Sie lösen Ekel und Erschütterung aus. Bereits am 7. Oktober selbst filmten sich Hamas-Terroristen mit ihren Bodycams selbst, als sie ihre Gräueltaten begingen. Einen Teil luden die Barbaren selbst hoch. Die Autorin dieser Zeilen sah die Videos und Bilder des Schreckens bereits am schwarzen Samstag selbst – auf den Telegram-Kanalen der Barbaren.

In den Tagen danach finden die israelischen Soldaten und Ärzte immer mehr Beweise des Unvorstellbaren – und sie finden immer mehr Bodycam-Videos. Es sind Dokumente des Grauens – so schrecklich, dass man sie nicht mehr detailliert beschreiben kann. Die forensischen Pathologen dokumentieren es in ihrem Bericht, der internationalen Politikern und Journalisten ebenso wie die Bodycam-Videos vorgelegt wurde. Hunderte Leichen in einem Zustand, der an Horrorfilme erinnert. Körper von Babys, von Kindern, jungen Mädchen, Frauen und Männern, die in unbeschreiblicher Art gequält wurden. Eine Schwangere, der der Bauch aufgeschnitten wurde. Bilder, die selbst hartgesottenste Kriegsreporter aus aller Welt erschaudern lassen. „Das Schlimmste, was ich je gesehen habe“, sagen viele von ihnen. Und auch die Ärzte und Politiker, die den Zustand der Leichname sahen, begreifen das Ausmaß dieses Massakers nicht, das selbst die unfassbaren Gräueltaten des IS noch zu übertreffen scheint.