Hamas-Terroristen haben Tunnel absichtlich unter Spitäler gebaut

Die Terror-Tunnel der Hamas sind 500 Kilometer lang, haben 90 Millionen Euro gekostet.

Die Jagd auf Terroristen im Gaza-Streifen läuft auf Hochtouren. Das Gebiet ist 40 Kilometer lang, maximal 12 Kilometer breit. Hier leben mehr als zwei Millionen Menschen.

Die israelischen Streitkräfte konzentrieren sich jetzt auf ein Gebiet, das etwa 12 Meter unter der Erde liegt. „Metro“, das gigantische geheime Tunnel-System der Hamas-Terroristen.

"Wie ein Spinnennetz"

Die kürzlich freigelassene 85-jährige israelische Geisel Yocheved Lifshitz sagte, dass die Hamas sie und andere Geiseln in einem Tunnelsystem versteckt hatte, das „wie ein Spinnennetz aussah“.

Schutz, Waffendepot, Bedrohung

Es ist ein 500 Kilometer langes hoch-komplexes Netzwerk, wie ein Labyrinth. unter Gaza. Es bietet den Hamas-Schlächtern Schutz, agiert als Waffen-Depot, kann mit Sprengstoff gefüllt eine gewaltige Bedrohung darstellen.

Menschen an Oberfläche sind Schutzschild

Für die Hamas-Terroristen sind die unterirdischen Gänge das perfekte Versteck. Sie wissen, dass die vielen Menschen auf der Oberfläche ihr Schutzschild sind. „Die größte Bedrohung besteht für die Bevölkerung des Gazastreifens, da alle Tunnelsysteme von Zivilisten abgedeckt werden. Wenn wir also sagen, dass es sich um menschliche Schutzschilde handelt, ist das keine Metapher, sondern wir meinen es wörtlich, „ sagt Amichai Chikli, Israels Minister für Diaspora Angelegenheiten.

Legitime militärische Ziele

Noch direkter sagt es in der Daily Mail ein anonym bleibender Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes: „Sie haben ein ganzes unterirdisches Terrortunnel-Netzwerk geschaffen, das weite Teile des Gazastreifens in legitime militärische Ziele verwandelt. Diese H…nsöhne haben ihre Tunnel absichtlich unter Häuser, Moscheen und Krankenhäuser angelegt, um die Opferzahl unter der Zivilbevölkerung zu maximieren. Das ist nicht nur zynisch, es ist das pure Böse.‘

Eingänge in das Tunnelsystem der Hamas direkt neben Spital.

Die Streitkräfte Israels wissen: Um diesen Krieg zu gewinnen, müssen sie die Terroristen UND die Tunnel zerstören. Aus diesem Grund müssen die Bodentruppen hinein. Man kann die Tunnel aus der Luft nicht attackieren. Sie sind mit Beton verstärkt, hell erleuchtet. In ihnen gibt es Kommando-Zentralen der Hamas-Terroristen und Waffenlager, sogar Raketen-Fabriken.

90 Millionen Euro für Untergrund-Labyrinth

Der Bau der Tunnel hat laut Schätzungen bis zu 90 Millionen Euro gekostet. Tausende Menschen fanden beim Bau Arbeit. Die Wände sind mit Beton verstärkt, um sie vor Luftschlägen zu schützen. Die schier endlosen Gänge schlängeln sich unter den Städten Gazas aber auch bis nach Israel. Kürzlich wurde ein Ausgang bei einem Strand in Israel gefunden – so können Terroristen also auch von der Mittelmeer-Seite Israel angreifen.