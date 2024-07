Handtuch-Krieg: Mallorca will technisch aufrüsten

Mit den frühmorgendlichen Liegestuhl-Reservierung am Strand der Ferieninsel Mallorca soll bald Schluss sein. Zumindest wenn es nach der Regierung geht.

Auf Mallorca tobt täglich der Kampf um die besten Strandplätze. Bereits im Morgengrauen schleichen Urlauber aus ihren Hotels, um sich mit einem Handtuch eine Liege zu sichern. Doch diese Zeiten könnten bald vorbei sein!

Das Rathaus von Palma de Mallorca plant ab 2025 eine technische Revolution: Strände wie Ciutat Jardí, Cala Estància, Can Pere Antoni, Cala Major und Playa de Palma sollen mit Wi-Fi und Videoüberwachung ausgestattet werden. Sonnenliegen sollen dann nur noch per App reserviert werden können.

Verbindliche Onlinebuchung

Die App, die sich an Flugzeug-Sitzplatzreservierungen orientiert, zeigt freie und belegte Liegen an. So kann jeder bequem und verbindlich online buchen, egal wo er sich befindet. Das bedeutet: kein frühes Aufstehen mehr, keine peinlichen Momente beim Liegen reservieren – nur noch pure Entspannung und ein stressfreier Start in den Strandtag!