Hat Christiane K. ihre fünf Kinder vergiftet?

Unvorstellbare Familientragödie: Eine Mutter tötet aus noch unbekannten Gründen ihre Kinder.

Unvorstellbar grausames Verbrechen. Tatort ist die deutsche Stadt Solingen (160.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen). Vor dem Haus im Stadtteil Hasseldelle direkt am Rande des Waldes parken gestern Nachmittag unzählige Polizei-und Rettungsfahrzeuge. Man sieht den Helfern die Betroffenheit und Trauer an.

Die Polizei öffnet gewaltsam eine Wohnung in dem sechsstöckigen Mehrparteienhaus. Darin findet sie fünf Kinderleichen (1,2,3,6,8 Jahre). Die Beamten versuchen laut einem Zeugen noch die Kinder zu reanimieren - ohne Erfolg. Die Opfer dürften keine sichtbaren Verletzungen aufweisen, erste Vermutungen der Ermittler gehen laut Bild in Richtung einer Vergiftung.

© LEON KUEGELER / AFP

Oma ruft Polizei. Den Polizei-Notruf wählte zuvor die Großmutter der Kinder. Ihre Tochter Christiane K. - die Mutter (27) der Opfer - sei die Täterin. Mit einem sechsten Kind sei sie noch immer unterwegs. Sie wolle auch sich und ihren Sohn umbringen.

Mutter wirft sich vor Zug. Um 13.46 Uhr springt die Mutter in Düsseldorf (35 km entfernt) vor eine Schnellbahn der Linie 1. Sie überlebt schwer verletzt. Ihren Sohn (11) hatte sie zuvor in einen Zug zur Oma gesetzt, wo ihn die Ermittler finden.

Chronologie des Familiendramas

In der Solinger Hasselstraße, direkt am Wald, tötet die Mutter fünf ihrer Kinder (1 bis 8 Jahre). Dann fährt sie nach Düsseldorf und wirft sich unter einen Zug. Sie überlebt.

Anmerkung der Redaktion: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich