Hat Trump eine Affäre mit Skandal-Influencerin?

Betrug der Ex-Präsident seine Melania mit der rechten Influencerin Laura Loomer?

Die Nähe einer rechten Aktivistin zu Donald Trump sorgt in den USA für Schlagzeilen und geht selbst manchen Parteikollegen zu weit. In den vergangenen Tagen trat die Influencerin Laura Loomer, die sich in sozialen Medien mit rassistischen Kommentaren und der Verbreitung von Verschwörungstheorien einen Namen gemacht hat, auffallend oft im Umfeld des Ex-Präsidenten in Erscheinung.

Die 31-Jährige war unter anderem Teil der Entourage, die Trump zum TV-Duell gegen die Demokratin Kamala Harris in Philadelphia begleitete. Kurz vor der Debatte hatte Loomer auf der Plattform X in Anspielung auf die indische Abstammung von Kamala Harris geschrieben, sollte die Demokratin die Präsidentschaftswahl im November gewinnen, dann werde "das Weiße Haus nach Curry riechen" und Reden in der Regierungszentrale würden "über ein Callcenter abgewickelt".

Hat Trump eine Affäre?

Mehrere Republikaner äußerten angesichts von Loomers extremen Positionen Bedenken, dass dies Trump im Wahlkampf schaden könnte. Vor allem in den sozialen Medien wird nun sogar spekuliert, Trump könnte ein Verhältnis mit der Influencerin haben. Fotos und Videos zeigen die beiden auffallend nahe.

#BreakingNews: Chances are high that the gossip about Donald Trump and Laura Loomer being romantically involved is accurate. ???????? pic.twitter.com/z1VyWe6Vj1 — Sophie Rain Thread ????❤️ (@SophieRainForum) September 13, 2024

Beweise oder sogar eine Bestätigung für eine sexuelle Beziehung gibt es aber natürlich nicht.

Trump wurde bei einer Pressekonferenz auf Loomers Äußerungen und Verschwörungstheorien angesprochen, gab sich jedoch ahnungslos. "Ich weiß nicht viel darüber", entgegnete der 78-Jährige. Sie sei eine Unterstützerin und ein "Freigeist". Loomer vertrete starke Meinungen. "Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber das ist auch nicht meine Sache", sagte er. "Ich kann Laura nicht sagen, was sie tun soll." Angesprochen darauf, dass sie ihn an Bord seines Flugzeuges begleitet habe, gab Trump zurück, das täten viele. "Es ist ein großes Flugzeug."