"Hawk Tuah"-Hype überrollt Österreich

"Hawk Tuah" - der neue virale Trend, der jetzt auch Österreich erreicht! Tausende feiern den Ausdruck, doch was steckt eigentlich dahinter?

Dank einer Straßenumfrage wurde eine junge Frau aus den USA über Nacht berühmt. Besonders auf Plattformen wie X, TikTok und Facebook ist der Ausdruck "Hawk Tuah" populär, zu dem bereits zahlreiche Memes erstellt wurden. Die YouTuber "Tim & Dee TV" führten am 17. Juni eine Umfrage durch und fragten zwei junge Frauen, worauf Männer beim Liebesspiel besonders stehen. Eine der Frauen antwortet – offenbar leicht angetrunken - prompt: "Oh, you have to give him that 'hawk tuah' and spit on that thing."

Auf Deutsch bedeutet das: "Oh, du musst ihm das 'Hawk Tuah' geben und auf das Ding spucken. Die Bedeutung von "that thing" und das Ziel des Spuckens erschließen sich schnell aus dem Kontext der Frage. Mit ihrer lockeren Ausstrahlung erobert die junge Frau die Herzen des Publikums. "Die Stimme, das Lachen, die Albernheit - dieses freche Mädchen ist mein Traum", schwärmt ein TikTok-Nutzer.

Doch wer ist sie eigentlich?

Hinter dem "Hawk Tuah" Girl steckt Hailey Welch, eine Barkeeperin aus Nashville, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee. Im Internet verbreiten sich mittlerweile Remixes, von KI komponierte Country-Songs und natürlich massenweise Memes.

This gonna be the trend od 2024:

Hawk Tuah, spit on that thang girl

Fathers days Gifts Remix. #hawkTuah pic.twitter.com/SCOMeC4JH7 — Ⴚ Ξ Ꮢ ⋁ (@Gerv023) June 20, 2024

Beim gestrigen Fußballspiel Deutschland gegen Dänemark hielten Fans sogar ein Plakat mit dem Spruch hoch. Ein begeisterter User hat sich diesen wohl auch schon tätowieren lassen:

Mittlerweile kommt der Hype auch schon nach Österreich, wie ORF-Satiriker David Scheid zeigt: